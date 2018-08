Ssd Roma VIII (calcio), Mancuso è il neo tecnico della Juniores provinciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Roma VIII ha affidato la panchina della Juniores provinciale a Massimiliano Mancuso. L’ex tecnico dei Giovanissimi regionali B dell’Unicusano guiderà la prima squadra giovanile del club capitolino che l’anno scorso fu condotta da Daniele Polletta. «E’ la prima volta che mi affaccio in questa categoria – spiega Mancuso – La considero una tappa di passaggio per i ragazzi, ma metterò tutto il mio entusiasmo e il mio impegno per cercare di farli crescere. Nel gruppo ci saranno diversi ragazzi del 2001 e l’obiettivo, oltre a fare bene in campionato, è quello di preparare questi giovani ad un eventuale ingresso nel gruppo della prima squadra». A tal proposito, sarà davvero semplice la collaborazione con mister Fiaschetti, confermatissimo allenatore dei “grandi”. «Con Fabrizio c’è un’amicizia di vecchissima data e tra l’altro abbiamo giocato anche insieme – spiega Mancuso che un paio di stagioni fa ha guidato la Prima categoria del Torbellamonaca – Abbiamo uno stile di allenamento e un modo di stare in panchina e relazionarci coi gruppi molto simile, tra noi ci sarà un confronto continuo». Mancuso conosce bene l’ambiente della Roma VIII anche perché con l’Unicusano si è sempre allenato presso il centro sportivo del club capitolino. «La società trasmette buone sensazioni, d’altronde solo per i noti fatti la prima squadra non è approdata in Promozione. Vogliono crescere e stanno cercando di organizzarsi al meglio per fare un bel lavoro di campo». Mancuso presenta poi i collaboratori che lo seguiranno in questa avventura. «Gabriele Gramiccia mi affiancherà da dirigente: lui ha avuto un ruolo importante nella costruzione di questo organico. Poi ci sarà anche mio fratello Tony che curerà la preparazione atletica del gruppo e a loro si dovrebbe aggiungere al più presto anche un altro dirigente». La preparazione inizierà il 3 settembre, ma è presto per fare delle valutazioni sul gruppo. «Non conosco il livello del campionato anche se qualche informazione l’ho presa. A me piace sempre vincere, ma dovremo vedere quale sarà il livello di preparazione dei nostri ragazzi. La prima amichevole la faremo il 15 settembre contro la Juniores regionale dell’Atletico Torrenova e sarà già un test probante per capire le qualità del nostro gruppo» conclude Mancuso.