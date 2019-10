Ssd Roma VIII calcio: Mancuso fiducioso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Under 19 provinciale della Roma VIII “vede” il debutto ufficiale. La formazione di mister Massimiliano Mancuso giocherà un’ultima amichevole pre-campionato sabato contro il Real Tuscolano, ma già ha messo nel mirino l’esordio ufficiale del prossimo 19 ottobre sul campo del La Rustica che curiosamente fu anche l’ultima squadra affrontata (nei play off di categoria) dai ragazzi di Mancuso nella passata stagione. “Sarà subito un test importante perché il La Rustica, solitamente, ha gruppi di ottima qualità. In generale, comunque, sarà un girone probabilmente più complicato di quello dell’anno scorso: ci sono squadre come Castel Madama, Vicovaro e lo stesso La Rustica che hanno prime squadre in Promozione, lo stesso dicasi per l’Atletico Zagarolo che abbiamo già affrontato nell’ultimo campionato e che è una formazione pericolosa come anche il Castelverde. Insomma ci sarà da sudare, ma come dico sempre se non si ambisce a qualcosa è inutile anche allenarsi e andare in campo. Non faccio campionati tanto per vivacchiare”. Le amichevoli hanno dato risposte positive. “Una, recentemente, l’abbiamo giocata contro i regionali della Pescatori Ostia e da quella probabilmente abbiamo tratto le indicazioni più positive. Sabato scorso, invece, abbiamo battuto con un netto 5-0 il Real Aurelio, ma in questo caso lo spessore dell’avversario era inferiore”. La curiosità ha riguardato i nomi dei due marcatori: “Ha segnato un gol Baba, un attaccante che ho reinventato terzino sinistro, e addirittura quattro Pugo, un altro esterno difensivo che ha ottimo tempo di inserimento. Non è casuale che siano arrivati gol dai terzini perché io amo gli esterni che spingono tanto”. Mancuso conclude con una riflessione sull’organico a sua disposizione: “Recentemente lo abbiamo completato con l’innesto di due ragazzi molto interessanti come Zampilloni e Cecchini, d’altronde dovevamo sostituire due elementi importanti del vecchio gruppo come Pinciotti e Monterisi. Devo ringraziare anche pubblicamente il dirigente Gabriele Gramiccia che porta avanti quotidianamente un lavoro eccezionale e che è sempre vicino a questi ragazzi”.