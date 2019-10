Ssd Roma VIII calcio: le emozioni di mister Orto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Under 17 provinciale della Roma VIII è pronta per il debutto. I ragazzi di mister Sebastiano Orto inizieranno le loro fatiche ufficiali domenica dal difficile campo del San Basilio Pionieri: “Abbiamo dovuto invertire le prime due giornate di campionato per la concomitanza con la sfida interna della prima squadra – spiega l’allenatore della Roma VIII – Ma cercheremo di partire con il piede giusto”. Le ambizioni dell’Under 17 capitolina sono importanti: “Questa squadra è formata da due “blocchi” e cioè da ragazzi provenienti dal Centocelle e dal Ponte di Nona, quindi bisogna formare il giusto spirito di squadra – sottolinea Orto – Obiettivo? Io parto sempre con l’idea di vincere, ma bisognerà vedere anche il livello delle avversarie. Comunque abbiamo uno staff d’eccellenza che ci supporta, a partire dal collaboratore tecnico Roberto Brunetti per passare al preparatore atletico Gianmarco Barbiero e per finire col responsabile tecnico del settore agonistico Roberto Petricone che è sempre vicino a noi come a tutti gli altri gruppi”. Le amichevoli hanno dato delle risposte complessive molto incoraggianti: “Il pre-campionato è andato bene, ma siamo consci che le gare ufficiali saranno un’altra storia – dice Orto – Nell’ultimo match, disputato in casa contro la Magnitudo, abbiamo impattato 0-0: eravamo privi di alcuni infortunati, ma i ragazzi hanno giocato una buona partita lasciando pochissime chance agli avversari e sfiorando il gol della vittoria in almeno tre nitide occasioni”. Orto è tornato in estate alla Roma VIII, un club decisamente “speciale” per lui: “Sono stato qui per tredici anni sotto la presidenza di Zingaro e D’Eramo, mentre nelle ultime stagioni ho vinto un campionato Under 15 al Breda e poi sono stato anche con la Libertas Centocelli. Quando il patron Virzi e il direttore tecnico Petricone mi hanno prospettato questa possibilità, non ci ho pensato un solo momento: per me è stato come tornare a casa”.