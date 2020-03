Ssd Roma VIII calcio: la ricetta di Patrizi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Prima categoria della Roma VIII ha fatto il suo dovere e ha piegato a domicilio il Santa Francesca Cabrini con un bel 3-0. La squadra di mister Dino Di Julio ha sbloccato il risultato alla fine del primo tempo con Cusanno, poi nella ripresa sono arrivati i sigilli di Antunes (da poco entrato) e Ferraro che hanno archiviato la pratica. “Il primo tempo è stato piuttosto bloccato – dice il difensore esterno destro classe 1990 Luca Patrizi – Loro ovviamente hanno fatto una partita molto difensiva e noi abbiamo dovuto usare un po’ di pazienza nel cercare il varco giusto. La rete di Cusanno poco prima dell’intervallo ha messo la sfida in discesa, poi nella ripresa abbiamo legittimato il successo. Ciò che contava era collezionare altri tre punti e rimanere in vetta”. Stante il ritiro dello Sporting Guidonia, i capitolini sono tornati a pari merito con la Sanpolese (ma con una gara giocata in meno). “Siamo sempre al comando e l’unico obiettivo per noi è vincere tutte le partite rimaste per restare davanti a tutti – dice Patrizi – Per questo non guardiamo agli altri, ma solo in casa nostra”. Il difensore esterno è stato tra i protagonisti della splendida cavalcata che due anni fa vide la Roma VIII trionfare sul campo, salvo poi essere penalizzata in classifica per le note vicende legate ai fatti di Coppa Lazio contro il Giardinetti. “Ogni gruppo è diverso e quindi non farei paragoni tra le due squadre. Quest’anno, come allora, ci sono elementi dal tasso qualitativo notevole e chi entra riesce sempre a dare un contributo positivo. La concorrenza è alta, ma lo spirito di squadra è solido”. Patrizi pensa alla prossima delicata sfida sul campo del Setteville terzo della classe che ha perso due punti ieri visto il pari rimediato sul campo del Real Testaccio. “All’andata non c’ero e so poco dei prossimi avversari. Sarà una domenica importante considerando il turno di riposo che toccherà alla Sanpolese, ma in ogni caso vogliamo conquistare il bottino pieno a prescindere dall’avversario che ci troviamo di fronte”.