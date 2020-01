Ssd Roma VIII calcio di nuovo in vetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Roma VIII è di nuovo in vetta alla classifica del girone E. La formazione di mister Dino Di Julio ha battuto 3-2 il Castelverde nel match casalingo di ieri mattina e, complice la caduta del Setteville ex capolista, si è ripresa il primo posto. Nell’ultimo match, però, c’è stato da soffrire visto che il risultato è stato a lungo in bilico, anche se la Roma VIII ha sciupato davvero tante occasioni per chiuderla in anticipo: “A livello difensivo siamo stati poco attenti sulle seconde palle, ma il risultato è sicuramente bugiardo e ci va stretto perché abbiamo sprecato molto – dice il difensore classe 1986 Guido Pianelli – La cosa più importante, comunque, è aver conquistato altri tre punti in una gara non semplice”. Il centrale è sceso dalla Promozione (ha vestito la maglia del Torre Angela Acds nella prima parte della stagione) per sposare l’ambizioso progetto della Roma VIII: “E’ scontato, l’obiettivo è quello di vincere il campionato. La squadra è molto competitiva, basta leggere i nomi dei ragazzi che erano inizialmente fuori nel match contro il Castelverde: qui non ci sono riserve, ma tanti titolari e il mister può fare le sue scelte”. Pianelli indica la strada da seguire: “Non dobbiamo guardare la classifica in questo periodo, ma solo pensare a entrare in campo con la testa giusta e a concentrarci su ogni singola partita. Poi tra un po’ di tempo tireremo le somme”. Il suo impatto sulla Roma VIII è stato sicuramente positivo visto che nelle prime tre gare disputate, la formazione capitolina aveva incassato un solo gol. Nel match col Castelverde, invece, è filato tutto liscio fino agli ultimi dieci minuti quando gli ospiti hanno prima segnato la rete del momentaneo 1-2 (dopo i sigilli di Cusanno su rigore e di Sanna) e poi quella del definitivo 2-3 (dopo la terza marcatura locale di Antunes): “I due gol subiti sono sicuramente la nota dolente della gara di ieri, mi arrabbio sempre quando ne subiamo qualcuno e tra l’altro ne ho anche fallito uno a porta vuota dalla parte opposta, ma ribadisco che l’importante era vincere e ci siamo riusciti”.