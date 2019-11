Ssd Roma VIII calcio, Fagotti: “Setteville? Sconfitta che brucia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Roma VIII ha incassato la prima sconfitta interna stagionale nel big match interno con il Setteville Caserosse che, grazie all’1-0 imposto al centro sportivo di via Torbellamonaca, ha anche superato i capitolini in classifica. Una gara poco fortunata per i ragazzi di mister Fabrizio Fiaschetti, pericolosi nel finale di primo tempo con Antunes (a cui è stato negato un rigore) e anche arrabbiati per un fuorigioco inesistente chiamato a Porcarelli, a tu per tu col portiere avversario. La rete decisiva, invece, è arrivata a metà ripresa sugli sviluppi di un calcio piazzata: “Una situazione su cui ci siamo fatti già sorprendere in qualche occasione precedente e su cui mister Fiaschetti ha lavorato tanto, ma evidentemente dobbiamo migliorare ancora – dice il direttore sportivo Roberto Fagotti – In ogni caso è una sconfitta difficile da commentare perché abbiamo preso gol su una disattenzione e poi abbiamo sciupato qualche opportunità di troppo sotto porta, ma la gara l’abbiamo fatta sempre noi. Avremmo dovuto “conservare” qualche gol nel roboante 7-2 della domenica precedente sul campo del Santa Francesca Cabrini, ma così va il calcio. Per questo resta l’amarezza di un risultato che reputiamo ingiusto, comunque ora dobbiamo rialzarci in fretta e andare a fare risultato domenica prossima sul campo del Valle Martella”. La classifica del girone è cortissima tanto che ci sono ben dieci squadre raccolte in appena sei punti, segno di un raggruppamento molto equilibrato in cui raramente si “passeggia”. La Roma VIII, comunque, è fermamente intenzionata a rimanere ai vertici e anche lo stesso Fagotti lo conferma: “Non è una sconfitta alla settima di campionato ad abbatterci: l’obiettivo è sempre il medesimo. Non ci siamo nascosti in estate e non lo facciamo ora: vogliamo essere protagonisti fino alla fine”. In tal senso la delicata trasferta di domenica prossima sul campo del Valle Martella potrebbe aiutare a fugare ogni dubbio.