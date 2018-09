Ssd Roma VIII calcio: Fagotti pensa già alla Coppa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Prima categoria della Roma VIII è già entrata nella settimana del suo debutto ufficiale. Domenica mattina, infatti, la squadra di mister Fabrizio Fiaschetti sarà di scena sul campo della Bf Sport che gioca in località Molino della Salce a Rieti. «E’ stato un abbinamento piuttosto sorprendente, ma evidentemente qualcuno ha voluto far conoscere la Roma VIII anche nella zona del reatino – dice con una punta di sarcasmo il direttore sportivo Roberto Fagotti – Sarà una trasferta non semplice a livello logistico, poi vedremo quale sarà il livello dell’avversario. Purtroppo mancheranno Antunes, Patrizi e Gespi per squalifica. In ogni caso il nostro club ha dimostrato di tenere molto a questa competizione: l’anno scorso arrivammo fino alla semifinale e anche in questa stagione vogliamo provare ad essere protagonisti». In caso di pareggio o vittoria, la formazione capitolina tornerà in campo domenica 23 settembre tra le mura amiche contro lo Zena Montecelio (terza squadra del triangolare), mentre in caso di sconfitta i romani dovranno giocare mercoledì 19 settembre. C’è da ricordare, inoltre, che sul campo di gioco della Roma VIII pendono ancora due giornate di squalifica a porte chiuse per i noti fatti dello scorso anno e dunque sia l’esordio casalingo di Coppa che quello di campionato (7 ottobre contro il Rocca Priora) si giocheranno senza tifosi sulle tribune. Intanto il gruppo di mister Fiaschetti ha disputato il primo incontro amichevole della stagione cedendo ieri per 2-1 sul campo del Castelverde, nonostante il rigore segnato da De Palma. «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo colpendo due traverse e sciupando un altro paio di ghiotte occasioni – commenta Fagotti – Abbiamo pagato due ingenuità difensive, ma comunque considerando che giocavamo senza quattro o cinque elementi molto importanti, il test si può definire positivo». La chiusura del direttore è una forte iniezione di fiducia in vista della nuova stagione. «La Roma VIII è forte, i nuovi arrivi si sono già inseriti bene e proveremo a fare un campionato da protagonisti» termina Fagotti.