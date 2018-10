Ssd Roma VIII calcio: De Palma suona la carica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un inizio di stagione poco brillante per la Roma VIII. La formazione di mister Fabrizio Fiaschetti, dopo l’eliminazione dalla Coppa Lazio, ha ceduto anche nel primo turno di campionato sul campo della Novauto. Il 3-2 finale è stato caratterizzato dalla doppietta (purtroppo vana) di Mauro De Palma. «Siamo andati sotto nel corso del primo tempo – racconta il centrocampista classe 1994 – Poi a inizio ripresa siamo riusciti a pareggiare, ma a quel punto non abbiamo mantenuto la giusta lucidità e la Novauto ha colpito due volte nel giro di pochi minuti. Nel finale abbiamo accorciato le distanze, ma ormai non c’era più tempo». Due sconfitte nelle prime tre gare ufficiali sono davvero una rarità per una Roma VIII abituata ai sontuosi ritmi della passata stagione. «L’anno scorso non era mai accaduto di perdere due gare di seguito e in generale non siamo abituati – dice De Palma – Ma sono convinto che questo gruppo abbia le qualità giuste per ripartire immediatamente, già con il match interno (per l’ultima volta a porte chiuse, ndr) contro il Rocca Priora». I castellani sono tra le possibili protagoniste del girone secondo De Palma. «Hanno un buon organico e già l’anno passato lo hanno dimostrato, ma noi dobbiamo conquistare i tre punti a tutti i costi. Tra le avversarie più pericolose ci sono Valle Martella, Semprevisa, Scalambra, insomma le squadre pronosticate da molti». La Roma VIII non ha alcuna intenzione di abdicare troppo in fretta. «Indubbiamente abbiamo perso dei giocatori molto importanti – dice De Palma – Ma sono arrivati ragazzi molto validi e credo che questo gruppo alla lunga può dimostrare di essere forte almeno quanto quello dell’anno passato. In questo periodo ci manca un po’ di amalgama, cosa che invece avevamo già all’inizio del campionato 2017-18. Serve pazienza, ma già la prestazione vista domenica scorsa è stata incoraggiante». Almeno dal punto di vista personale il centrocampista ha iniziato col piede giusto con tre gol in tre gare ufficiali. «Un inizio niente male, ma è più importante che arrivino i punti» chiosa De Palma.