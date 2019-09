Ssd Roma VIII calcio: Dantimi è il nuovo capitano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Prosegue a gonfie vele la preparazione pre-campionato della Prima categoria della Roma VIII. La formazione di mister Fabrizio Fiaschetti conta i giorni che la dividono dall’esordio ufficiale del prossimo 6 ottobre contro il Time Sport Roma Garbatella. Intanto nel gruppo maggiore del club capitolino è andata in scena una “votazione interna” che ha assegnato la fascia di capitano a Claudio Dantimi, esperto centrocampista centrale classe 1989 che ormai da qualche stagione fa parte della Roma VIII. “Una decisione arrivata dai miei compagni che mi ha fatto indubbiamente piacere e che mi carica di ulteriori responsabilità – spiega Dantimi – In carriera mi è capitato poche volte di fare il capitano perché ho un carattere abbastanza “fumantino”, ma in questa stagione cercherò di essere più tranquillo in mezzo al campo. D’altronde sono uno dei giocatori più grandi di questo gruppo e quindi devo essere punto di riferimento per i compagni più giovani”. La stagione della Roma VIII sembra essere nata sotto buoni auspici anche se è presto per fare ogni tipo di valutazione. “Il gruppo mi piace, anche se abbiamo perso due elementi importanti come Romozzi e De Palma (che ha subito un grave infortunio, ndr) rispetto alla scorsa stagione che comunque è stata molto sofferta. C’è una grande voglia di riscatto da parte di tutto l’ambiente, la Roma VIII vuole tornare ad essere protagonista e a me non piace nascondermi: bisogna puntare a vincere, ma al tempo stesso dobbiamo rimanere coi piedi per terra”. Il capitano parla anche dei nuovi arrivi. “Sono arrivati ragazzi di qualità che ci potranno dare sicuramente una mano. Tra questi l’ultimo in ordine di ufficialità è l’attaccante Sanna che era inattivo da un po’, ma che conosco molto bene: è un giocatore che ha fatto categorie importanti in passato e che se sta bene può fare ancora la differenza”. La chiusura di Dantimi è sul girone. “Non mi è mai capitato di affrontare squadre dell’area tiburtina, ma da quello che sento non dovrebbe esserci una “ammazzacampionato”. Il raggruppamento sembra equilibrato e noi vogliamo essere tra le possibili protagoniste”.