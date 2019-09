Ssd Roma VIII calcio, Ciferri: “Vogliamo stare in alto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Prima categoria della Roma VIII è ormai pronta al debutto ufficiale. Accadrà domenica prossima nel centro sportivo di casa di via di Tor Bella Monaca 497: l’avversario sarà il Time Sport Roma Garbatella e i ragazzi di mister Fabrizio Fiaschetti vogliono subito cominciare col piede giusto. “Conosciamo poco il primo avversario come anche molte squadre di questo girone che per noi è abbastanza insolito – dice l’esterno d’attacco classe 1990 Roberto Ciferri – Ma quest’anno abbiamo allestito un organico importante, la società a livello organizzativo ha fatto notevoli passi in avanti e quindi ci sono tutte le condizioni per fare un campionato da vertice”. Nell’ultima amichevole pre-campionato la Roma VIII ha battuto 3-1 il Castelverde. “Li ritroveremo anche in campionato – dice Ciferri – E’ stata una prestazione positiva, l’ennesima amichevole chiusa da imbattuti e questo è sicuramente un buon segnale. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio con un gol di Gespi e poi abbiamo subito l’1-1 prima dell’intervallo. Nella ripresa è andato a bersaglio ancora Gespi e poi un mio gol ha definito il risultato conclusivo. Ovviamente ci sono ancora delle cose da migliorare in tutti i reparti, ma non ci possiamo lamentare”. La macchia (pesante) è rappresentato dal doppio infortunio capitato a Luca Scimia e allo stesso Giacomo Gespi. “Hanno avuto entrambi un problema al ginocchio. Speriamo di vederli al più presto in gruppo, intanto gli faccio un grande in bocca al lupo a nome di tutta la squadra”. Per Ciferri questo è il quarto anno all’interno della Roma VIII. “Un ambiente dove mi trovo bene: abbiamo sbagliato solo la passata stagione, in cui abbiamo chiuso il campionato con fatica. Ma quest’anno c’è un’aria nuova: siamo convinti delle nostre potenzialità, dobbiamo solo stare tranquilli in campo e farle uscire fuori. I nuovi si sono integrati benissimo e ci potranno dare un grosso contributo: non vediamo l’ora di cominciare” conclude l’attaccante esterno.