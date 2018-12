Ssd Roma VIII calcio, Ceccaroni: "Questa squadra ha tutto per puntare alla Promozione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un rumoroso successo per dimenticare l’amaro k.o. casalingo contro il Valle Martella. La Roma VIII è ripartita e lo ha fatto nella maniera più clamorosa: netto 4-0 sul campo del Città di Valmontone primo in classifica grazie ai sigilli di Cristelli, Bandiera, Ciferri e De Palma. «Eravamo pronti mentalmente per affrontare la sfida sul campo della capolista – racconta il centrocampista classe 1995 Andrea Ceccaroni – Ci aspettavamo un incontro più equilibrato e invece la sfida è stata in bilico solo nel primo tempo. Avevamo cominciato bene la sfida, ma poi l’espulsione di Buonocore per un fallo su “chiara occasione da rete” ci ha un po’ spaventato. Successivamente, però, anche il Città di Valmontone è rimasto in dieci e prima dell’intervallo è arrivato il gol del vantaggio realizzato da Cristelli che ci ha mandato al riposo decisamente più tranquilli. Poi nella ripresa si sono aperti gli spazi e di fatto non c’è stata più storia». Ceccaroni è uno dei neo arrivati del mercato dicembrino. «Giocavo all’Atletico Zagarolo in Promozione, ma non ero riuscito a ricavarmi lo spazio che volevo e così ho cambiato aria. Anche qui alla Roma VIII ho trovato molta concorrenza nella mia zona di campo, ma spero di poter dare il mio contributo». Tra l’altro è di qualche ora fa la notizia del graditissimo ritorno del centrocampista Claudio Dantimi, uno dei protagonisti assoluti del primo posto (sul campo) conquistato nella scorsa stagione dalla Roma VIII. «Credo che questo gruppo abbia tutte le potenzialità per poter fare il salto in Promozione – pronostica Ceccaroni – La classifica del girone F testimonia l’incredibile equilibrio che ha dominato finora, basti pensare che su 33 punti disponibili le prime della classe ne hanno conquistati appena 19. Dobbiamo solo trovare continuità di risultati, visto che a livello di prestazioni questa squadra non è mai mancata da quando sono qui». Il 2018 della Roma VIII si chiuderà domenica in casa contro il Real Rocca di Papa che tra l’altro ha battuto l’altra capolista Valle Martella. «In estate per me c’è stata la possibilità di accordarsi con loro, poi però non siamo riusciti a chiudere. Le intenzioni del club erano quelle di fare un’ottima stagione e il campo lo sta confermando perché sono a due punti dalle tre di testa attuali, ma noi giochiamo in casa dove spesso sappiamo esaltarci e vogliamo conquistare il bottino intero» conclude Ceccaroni.