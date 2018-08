Ssd Colonna volley, il neo responsabile tecnico Giovannotti: "C’è grande entusiasmo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Tra le novità dell’organigramma tecnico della stagione 2018-19 della Ssd Colonna c’è anche quella del nuovo responsabile del settore pallavolo: si tratta di Giorgio Giovannotti, allenatore di grande esperienza che proviene da Monteporzio. Per lui si tratta di un ritorno dopo un’esperienza a Colonna che risale agli anni ‘90. Diplomato Isef e insegnante di ruolo dal 1985, allenatore di terzo grado Fipav e terzo livello giovanile, in passato è stato anche sulle panchine di squadre maschili e femminili di serie B1 e B2, nonché selezionatore Fipav delle Nazionali pre-juniores sia maschili che femminili, mentre sono più recenti i successi conseguiti con i gruppi giovanili U13 e U14 nei campionati di Eccellenza. «Sono molto contento di iniziare questa avventura – rimarca il tecnico – In queste prime settimane abbiamo già registrato un notevole aumento delle pre-iscrizioni e questo ci fa ben sperare in vista della prossima stagione. La corsa al tesseramento è stata un po’ più lenta solo per ciò che concerne il minivolley che, però, di solito ha il picco maggiore nei primi giorni di settembre». Il quadro del nuovo settore volley della Ssd Colonna, comunque, è praticamente definito. «Continueremo ad avere un gruppo Master che sarà allenato da Alessio Dente, farà attività promozionale ed è sicuramente indicativo dello spirito con cui si pratica la pallavolo anche in questa società. Poi ci sarà il gruppo maggiore dell’Under 18 che giocherà anche un campionato di Seconda divisione “under” e che sarà nuovamente affidato a Riccardo Vitozzi, già presente nell’organigramma della passata stagione». Giovannotti guiderà direttamente anche un gruppo Under 14 che giocherà anche il campionato Under 13, mentre una seconda squadra Under 14 sarà diretta dalla neo tecnica Noemi Lingenti. La società, inoltre, sta valutando se partecipare anche al campionato Under 16 con una mista di ragazze nate tra il 2003 e il 2005 con lo scopo di fare esperienza pur giocando sotto età. Idee chiare e competenza: il settore volley della Ssd Colonna è pronto a fare un ulteriore salto di qualità.