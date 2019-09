Ssd Colonna (volley), accordo con l’Union Volley Zagarolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – “Le sinergie sono fondamentali per riuscire a portare avanti l’attività e farlo in maniera qualitativa”. Parole e musica sono del presidente della Ssd Colonna Simone Di Girolamo che annuncia una nuova collaborazione per il club castellano. Dopo quelle nel pattinaggio (con la società di Carchitti del responsabile Federico Tassini) e nel calcio (con il recente annuncio della collaborazione con la Energy San Cesareo per il settore di base), ecco l’accordo che investirà il settore volley. “Un’intesa impostata dallo scorso mese di maggio e tra l’altro alimentata dall’ingresso nel consiglio della nostra società di Francesco Primerano, nuovo delegato sul volley che con la sua azienda Intent è vicinissimo al club di Zagarolo – racconta Di Girolamo – Grazie a questa collaborazione, chi vorrà fare pallavolo a Colonna sarà seguito da un numero di tecnici sicuramente superiore a quello della passata stagione: tutti i nostri gruppi, che porteranno assolutamente avanti l’identità e la matricola della Ssd Colonna nel settore volley, si alleneranno una volta a Zagarolo e le altre a Colonna, dove continueranno a disputare le gare casalinghe. La parte tecnica sarà curata dallo staff dell’Union Volley Zagarolo e in particolare dal responsabile Riccardo Beltramme. Siamo contenti di aver affidato il nostro settore pallavolo a persone che negli anni hanno dimostrato grande competenza e capacità: la speranza fondata è quella di veder crescere in maniera sensibile le nostre ragazze. Tra l’altro per le atlete di Colonna questa sarà una bella vetrina, considerando che l’Union Volley Zagarolo ha una prima squadra nella serie C femminile”. Rispetto allo staff della scorsa stagione, il “punto di continuità” è rappresentato dalla permanenza di Giorgio Giovannotti. “Ringrazio sia lui per aver accettato di proseguire il percorso nel nostro club, ma anche Riccardo Vitozzi che invece ha deciso di prendere strade diverse” conclude Di Girolamo. Il settore volley ha iniziato l’attività da oltre due settimane: per ogni tipo di informazione e per iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria del campo sportivo “Tozzi” (o al vicino pallone tensostatico) o al numero 06/94738867.