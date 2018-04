Ssd Colonna, Raponi: "Soddisfatti della nostra Scuola calcio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Il settore calcio della Ssd Colonna sta per entrare nella fase conclusiva di una stagione molto importante, quella del rilancio. Il primo anno di gestione del presidente Simone Di Girolamo e del rinnovatissimo staff tecnico e organizzativo ha portato “frutti” evidenti e anche a livello di Scuola calcio le cose sono andate molto bene come sottolinea il coordinatore Sergio Raponi. «Siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare, considerando anche le difficili condizioni da cui siamo partiti. Al di là di qualche piccola e normale problematica, le cose sono andate decisamente meglio delle nostre aspettative e ora stiamo già lavorando per cercare di crescere ancora nella prossima stagione». Mancherà un “pezzo” importante nello staff. «La nostra coordinatrice motoria Paola Cecchetto tornerà a vivere in Veneto, nella sua regione d’origine: una perdita indubbiamente importante visto il contributo che con la sua figura aveva fornito al nostro club, ma cercheremo di trovare una soluzione all’altezza della situazione. Lo staff tecnico, che è composto da un gruppo di allenatori molto uniti anche fuori dal campo, rappresenta una base molto importante e bisognerà fare poche integrazioni in base a quelli che saranno i gruppi nella prossima stagione. Ci sarà qualche novità a livello organizzativo che a breve verrà comunicata». Dal punto di vista del campo, Raponi sottolinea «il buon lavoro di tutti i gruppi e in particolare dei Pulcini 2007 di mister Carletta e dei 2008 dei tecnici Fiorenza e Catoni». Poi c’è il gruppo degli Esordienti 2005 che lo stesso Raponi allena e che la prossima stagione compiranno il salto nell’agonistica. «Abbiamo fatto a Pasqua un torneo a 11 a Zagarolo contro i padroni di casa, l’Atletico Torrenova e il Città di Valmontone ricevendo tanti complimenti soprattutto per il modo di stare in campo. Sono ragazzi abbastanza pronti per il salto nell’agonistica e con pochi innesti potranno ben figurare». La Scuola calcio si prepara al “fitto” calendario di tornei di fine stagione. «Tutte le nostre squadre saranno al torneo organizzato dal Casilina dopo la metà di maggio e non è escluso che qualcosa possa essere organizzato anche nel nostro impianto» conclude Raponi.