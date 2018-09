Ssd Colonna, il settore volley riavrà una prima squadra e giocherà in Seconda divisione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – C’è grande fermento alla Ssd Colonna. Nelle varie discipline proposte dalla polisportiva è tempo di cominciare a concretizzare i programmi ideati in estate e tra i settori più “attivi” c’è sicuramente quello del volley guidato dal neo responsabile Giorgio Giovannotti che annuncia una ghiotta novità. «In questa stagione il Colonna avrà una prima squadra. Abbiamo trovato un’intesa con la società romana della Revolution e potremo partecipare al campionato di Seconda divisione Open. Ovviamente la nostra filosofia non cambierà, nel senso che questa sarà una possibilità in più che offriremo alle nostre ragazze. L’età media del gruppo della prima squadra, dunque, sarà molto bassa anche se qualche innesto di esperienza lo faremo proprio per permettere alle più giovani di rendere al meglio. L’obiettivo delle ragazze, che saranno allenate da Riccardo Vitozzi e disputeranno anche un campionato Under 18, sarà quello di mantenere la categoria». Giovannotti chiarisce come e quando sia nata l’idea di riportare una prima squadra a Colonna. «Le prime chiacchierate di questo tipo risalgono a giugno, la cosa era nei nostri programmi tecnici. Bisognava concretizzarla entro il 14 settembre e alla fine abbiamo fatto questo passo». Il settore volley del Colonna, comunque, sta davvero “scoppiando di salute”. «Abbiamo ottimi riscontri, ma ancora c’è da lavorare – rimarca Giovannotti – Oltre alla prima squadra e all’Under 18, avremo un gruppo che giocherà nella Terza divisione Under 16 e nell’Under 14 Elite e che seguirò direttamente, poi ci sarà un’Under 13 promozionale che farà anche l’Under 14 promozionale o la Terza divisione Under 14 e che sarà seguita dal sottoscritto in collaborazione con Noemi Lingenti. Poi ci sarà tutto il settore minivolley e il lavoro da fare nelle scuole di Colonna, ma anche lo “squadrone” dei Master che ha già superato la quota di trenta atleti e che sarà guidato da Alessio Dente e dal professor Mario Alonzo». Infine l’intera Ssd Colonna, con le rappresentative delle varie discipline sportive (volley compreso), sarà presentata a tutti gli appassionati venerdì nell’ambito della tradizionale “Sagra dell’uva Italia e delle pincinelle”.