Ssd Colonna, il ritorno del mini basket

Colonna (Rm) – Era uno dei primi obiettivi del settore basket della Ssd Colonna. Dopo la “pausa di riflessione” della scorsa stagione, la società del neo presidente Simone Di Girolamo e dello “storico” responsabile Giuseppe Tufano ha centrato anche questo traguardo: quello di ricreare un gruppo di mini basket che è stato affidato a coach Tommaso Ranelletti. «Avevo già allenato qui a Colonna i bambini prima della passata stagione e sono tornato volentieri a occuparmi di questo gruppo. Sin dalle prime settimane di settembre ci siamo accorti che c’era una discreta richiesta e ad ottobre abbiamo deciso di riformare il settore di base. Abbiamo piccoli cestisti nati tra il 2007 e il 2009 e anche qualcuno più piccolo, c’è tanto entusiasmo e vediamo i bambini e anche i loro genitori molto contenti». Il tecnico parla delle qualità dei piccoli atleti del mini basket. «Molti di loro sono al primo vero anno di pallacanestro, ma sono molto ricettivi e mi seguono: hanno delle qualità interessanti su cui si può lavorare. Se sono vivaci? Come tutti i bambini della loro età, ma assorbono i concetti su cui ci alleniamo». Ranelletti spiega che tipo di lavoro sta portando avanti su questo gruppo che è abbastanza “variegato” come età. «I più grandi stanno cercando di assimilare degli aspetti più puramente tecnici della nostra disciplina, mentre per i più piccoli abbiamo pensato ad un allenamento più “ludico”, ma sempre propedeutico al basket». Il gruppo del mini basket della Ssd Colonna ha già fatto pure le prime partite. «Attraverso la Uisp, stiamo facendo alcuni “concentramenti” con società del nostro territorio. Abbiamo già giocato a Monteporzio e sul campo della società capitolina del Motta Camastra, mentre nel mese di marzo ospiteremo noi un appuntamento di questo tipo» conclude Ranelletti. Va ricordato che il settore basket è completato da un gruppo Under 14 (che sta facendo un campionato Uisp) e dalla prima squadra che milita in Promozione. La palla a spicchi vuole tornare a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della Ssd Colonna.