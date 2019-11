Ssd Colonna: a dicembre riaprono le iscrizioni della Scuola calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Un’iniziativa gustosa, una sorta di “sorpresa di Natale” anticipata. Il Colonna ha studiato una particolare e innovativa promozione: il club castellano, infatti, riaprirà le iscrizioni della Scuola calcio dal 1 al 20 dicembre prossimi. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del campo sportivo “Maurizio Tozzi” o di persona o telefonando al numero 06 9473 8867, ma comunque nella quota saranno inclusi il tesseramento, l’assicurazione e il kit completo della “Frankie Garage” con il logo del club castellano e del Perugia (con cui c’è un proficuo rapporto di affiliazione). I neo iscritti verranno inseriti nei gruppi di riferimento per fascia di età e affidati ad un team di istruttori già rodato e competente. Inoltre per tutti coloro che arrivano da fuori Colonna, c’è la possibilità di usufruire di un servizio a costi minimi per fare il percorso da casa al campo e viceversa. La proposta è rivolta a tutte le famiglie che a settembre non hanno fatto in tempo ad iscrivere i propri figli alla Scuola calcio oppure a coloro che li hanno indirizzati verso altre discipline e vogliono provare altre soluzioni o anche a quelli che magari non si trovano bene in altre società calcistiche. Per tutti c’è la possibilità di fare una prova gratuita di due allenamenti per vedere la struttura, percepire il clima in cui lavorano i bambini del Colonna e testare i metodi di allenamento studiati dallo staff tecnico: “Ci piacerebbe, in particolare, che aderissero a questa iniziativa le famiglie di Colonna che per vari motivi non sono entrate a far parte della nostra società nei mesi scorsi” sottolinea il responsabile della Scuola calcio Sergio Raponi che conclude fornendo un piccolo bilancio dei primi tre mesi di stagione: “Siamo molto contenti di come si stanno comportando i nostri gruppi che, parlando a livello generale, pagano qualcosa forse dal punto di vista della fisicità rispetto alle avversarie. Qualche gruppo ha numeri un po’ limitati, mentre in altri c’è abbondanza e anche una buona base tecnica. Per il periodo di Natale stiamo organizzando alcune iniziative e poi ad aprile i nostri 2009 saranno a Perugia per il torneo delle affiliate”.