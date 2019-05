Ssd Colonna calcio, il giovane Visconti: “E' stato l’anno della mia consacrazione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – La Seconda categoria del Colonna ha acquisito domenica scorsa anche la certezza di arrivare al secondo posto da sola alla fine del campionato. Nel terzultimo match di campionato, quello casalingo contro la Nuova Spes Poli, i ragazzi di mister Luca Esuperanzi hanno vinto con un netto 5-0 caratterizzato dalle doppiette di Manè e Tiberi e dal gol di Bonafede. “Nel primo tempo avevamo fretta di concretizzare e siamo andati al riposo in vantaggio di un “solo” gol – dice il giovane estremo difensore classe 1998 Thomas Visconti – All’intervallo il mister ci ha detto di rimanere tranquilli e continuare a giocare con maggior lucidità e infatti sono arrivate altre quattro reti. Dovevamo conquistare almeno un punto per la conquista matematica del secondo posto solitario e lo abbiamo fatto senza particolari problemi”. Un piazzamento che Visconti e tutto il Colonna hanno incassato con grande orgoglio. “Nessuno si aspettava che potessimo fare un campionato di questo tipo. Ma la forza di questa squadra è stato il gruppo: non c’è stato mai uno screzio tra noi e ci siamo allenati con costanza per tutta la stagione, rimanendo nelle prime due posizioni per tutto il torneo”. Anche per il giovane portiere è stata indubbiamente un’annata importante. “Direi quella della consacrazione. La scorsa stagione, da poco prima della metà del campionato, avevo cominciato a giocare spesso. Quest’anno sono stato quasi sempre titolare e il merito della mia crescita è sicuramente di mister Esuperanzi: non era semplice puntare su un portiere giovane in una categoria che non prevede l’utilizzo degli “under” obbligatori”. Che invece saranno presenti nel campionato di Prima categoria che quasi sicuramente sarà quello di competenza del Colonna nella prossima stagione. “Credo che questo gruppo e il suo spirito di squadra rappresentino un’ottima base anche nella nuova categoria, poi ovviamente la società dovrà fare qualche innesto per completare l’organico”. La stagione del Colonna in Seconda categoria terminerà con il match esterno contro il Real Valle Martella e con quello casalingo del 19 maggio contro il Real Montefortino.