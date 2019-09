Ssd Colonna (calcio), Pinci presenta squadre e tecnici del settore giovanile agonistico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Il settore calcio del Colonna è in piena attività. Avviate sia la preparazione pre-campionato della nuova Prima categoria e l’attività di base della Scuola calcio, anche i gruppi del settore giovanile agonistico corrono (è il caso di dirlo) a grandi falcate verso i rispettivi esordi ufficiali. Tocca al neo responsabile David Pinci presentare i vari gruppi del Colonna ai nastri di partenza di questa annata. “La squadra maggiore è l’Under 19 provinciale affidata al neo tecnico Claudio Randolfi, che arriva da Zagarolo ed è un tecnico molto pragmatico e concreto. Questo è un gruppo praticamente tutto nuovo, visto che del vecchio organico è rimasto il solo Cugini. C’è un corposo blocco di ragazzi del 2002, molti dei quali provenienti proprio da Zagarolo dove hanno fatto la categoria Under 17 regionale con buoni risultati. Per questo motivo il progetto tecnico è biennale, ma crediamo che la squadra possa fare bene già in questa stagione. A scendere avremo una Under 17 provinciale affida ad un altro allenatore proveniente da Zagarolo, vale a dire Davide Pannacci: qui abbiamo formato una mista di ragazzi nati tra il 2003 e il 2004, rifacendo l’organico da zero e accogliendo ragazzi di diverse società del territorio. Questa della vecchia fascia Allievi è una categoria complicata da allestire: non mettiamo addosso a questi ragazzi alcun tipo di pressione, devono solo migliorare e magari qualcuno di loro potrà essere anche aggregato all’Under 19”. Infine ci sono i due gruppi che un tempo rientravano nella fascia Giovanissimi. “L’Under 15 provinciale di mister Sergio Raponi, un tecnico che è una garanzia, è un piccolo gioiellino – rimarca Pinci – Arriva da un ottimo lavoro fatto nei mesi precedenti ed è un gruppo che è stato ulteriormente rinforzato, valido in tutti i reparti. Credo che possa ambire ad una posizione di classifica medio-alta, tendente più all’alto…”. Dulcis in fundo, c’è l’Under 14 provinciale affidata all’ex allenatore del Rocca Priora Claudio Basciani. “Anche questo è un gruppo ampio con tanta qualità soprattutto nel reparto offensivo e uno di questi elementi potremmo anche portarlo a provare a Perugia, società con cui abbiamo ancora l’affiliazione. Questi ragazzi hanno lavorato in ritiro a Campo Felice per una settimana esattamente come quelli dell’Under 15 e pure loro possono ambire ad un torneo di medio-alta classifica” conclude Pinci.