Ssd Colonna calcio: Perno può festeggiare

Colonna (Rm) – La Juniores regionale C della Ssd Colonna, dopo tanti bocconi amari ingoiati nel corso della stagione, ha festeggiato la sua prima vittoria in campionato. I ragazzi di mister Giacomo Perno si sono imposti con un tennistico 6-0 sulla Borghesiana grazie alla doppietta di Della Portella e ai gol di Pitolli, Zanni, Gobbi e Stazzi. «I ragazzi hanno giocato un’ottima partita, partendo subito nella maniera giusta e chiudendo il primo tempo in vantaggio di due reti – dice Perno – Poi nel corso della ripresa non hanno abbassato il ritmo e sono andati a bersaglio altre quattro volte». L’allenatore spiega il filo conduttore della stagione della Juniores regionale C del Colonna. «Questo gruppo è stato pensato con l’obiettivo di far fare un anno di esperienza ai nostri 2000 in questa particolare categoria dove, tra l’altro, si sono dovuti confrontare con tanti avversari che hanno anche una Juniores Elite. Il livello è stato chiaramente molto alto, ma all’inizio della stagione le sconfitte erano ampie e senza discussioni, mentre negli ultimi tempi la squadra è diventata nettamente più competitiva. Recentemente abbiamo perso 3-1 con il Tor di Quinto che invece all’andata ci aveva sconfitto in maniera larga». Peccato che quella del turno pre-pasquale sarà l’ultima partita del campionato Juniores regionale C. «La giocheremo sul campo della Pro Roma e cercheremo di chiudere con un’altra buona prestazione. Poi questi ragazzi si aggregheranno al gruppo provinciale di mister Massimo De Luca». Anche per Perno è stata la prima esperienza da allenatore nel settore giovanile agonistico maschile (aveva allenato la squadra femminile della Vivace Grottaferrata qualche tempo fa). «Il mio ruolo primario è quello del preparatore atletico e la società qui mi ha affidato la responsabilità di tutta l’agonistica, dalla prima squadra ai Giovanissimi. Ma allenare è sicuramente un ruolo interessante». Intanto è ufficiale la separazione dal direttore sportivo Massimo Cirinei che, per sopraggiunti impegni professionali, non può portare avanti l’incarico per il quale era stato scelto. L’ormai ex direttore sportivo ha augurato alla Ssd Colonna di portare a compimento il lavoro iniziato nello scorso mese di giugno tra tante difficoltà e il club, nella persona del presidente Simone Di Girolamo, ha voluto fare lo stesso ringraziando Cirinei per l’impegno profuso in questi mesi. Le funzioni dell’ex direttore sportivo saranno ricoperte fino a fine stagione dalle figure dirigenziali già presenti all’interno dell’organigramma della Ssd Colonna.