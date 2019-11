Ssd Colonna calcio, Martini: “A Montelanico vittoria convincente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Un bell’inizio di stagione quello della Prima categoria del Colonna che sta affrontando la nuova stagione senza nessun timore. I ragazzi di mister Luca Esuperanzi, domenica scorsa, hanno centrato la seconda vittoria consecutiva (la terza in sei gare di campionato) violando con un corposo 4-1 il campo del Real Montelanico: “Una vittoria convincente e importante per dare continuità – dice l’attaccante classe 1995 Gianmarco Martini – Quello di Montelanico era un campo difficile anche per il campo (in terra, ndr) che non permetteva di sviluppare bene il nostro gioco palla a terra. La squadra, però, è stata concentrata e determinata fin dall’inizio: siamo andati in vantaggio con un gol di Casafina e poi ha raddoppiato Tiberi, finalizzando una splendida azione di Manè. Nella ripresa è arrivato il 3-0 ancora con Tiberi, poi il gol dei padroni di casa su un calcio di rigore abbastanza generoso e nel finale la mia rete per il definitivo 4-1”. Per Martini, subentrato proprio nei minuti finali, si è trattato del primo gol con la maglia del Colonna: “Io sono proprio di qui e quindi questo club è un po’ come fosse casa mia, anche se pure l’anno scorso sono stato molto bene all’Atletico Monteporzio. A Colonna avevo già giocato qualche anno fa in Seconda e non ero riuscito a segnare, ora questa prima marcatura la dedico al gruppo perché è veramente compatto: siamo molto amici, quello fa la differenza e mi fa stare veramente bene”. Martini non ha avuto molto spazio finora, ma non ne fa un problema: “Il mister ha deciso di passare al 4-3-1-2 e io sono soprattutto un esterno offensivo. In questo modulo ho chiesto all’allenatore di considerarmi nel ruolo d’attacco dove, però, ci sono due giocatori molto forti come Tiberi e Manè. Io accetterò le decisioni del tecnico e cercherò di guadagnarmi più spazio possibile, senza mai creare problemi”. Domenica al “Tozzi” arriva lo Sporting San Cesareo per un derby che s’annuncia emozionante: “Ce la giochiamo senza paura come in tutte le altre partite. Sappiamo che di fronte avremo una squadra forte, ma siamo consapevoli che giocando il nostro calcio possiamo creare difficoltà a tanti avversari” conclude Martini.