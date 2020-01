Ssd Colonna calcio,, Grandoni: “Col Semprevisa vittoria importante"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – La Prima categoria del Colonna torna alla vittoria. I ragazzi di mister Luca Esuperanzi, che nelle precedenti sette partite avevano colto un solo successo con la Magnitudo, hanno piegato di misura (1-0) la Semprevisa nel match interno di domenica scorsa. Un risultato molto importante ottenuto grazie alla prima rete stagionale (arrivata su calcio di punizione) del centrocampista classe 1993 Emanuele Grandoni: “Siamo contenti di essere tornati alla vittoria – dice il match winner – Abbiamo giocato una partita attenta, passando in vantaggio a metà della prima frazione e poi tenendo botta sul ritorno della Semprevisa che comunque non ha creato grandissimi pericoli alla nostra porta. Anzi, avremmo anche potuto chiuderla prima, ma alla fine va bene così”. La vittoria consente al Colonna di respirare un po’ anche se la posizione di classifica (a cavallo tra i play out e la salvezza diretta) rimane abbastanza delicata: “Cosa è accaduto nel periodo precedente a questa sfida? Nulla di particolare, una serie di episodi non ci avevano consentito di guadagnare qualche punto in più, ma il gruppo è rimasto sempre compatto. E’ quella la forza di questa squadra e, se lo spirito rimane questo, sono assolutamente convinto che centreremo l’obiettivo della salvezza diretta”. L’ex Sporting San Cesareo, al suo secondo anno con la maglia del Colonna, parla del suo inserimento nel gruppo: “E’ stato semplice, tutti i compagni mi hanno accolto subito bene. Il rapporto con il mister? Ci sono i confronti normali che esistono tra allenatore e giocatori, ma lui è sicuramente una figura importante per il nostro gruppo”. Ora la Prima categoria del Colonna preparerà il match di domenica prossima sul campo della Dinamo Labico che ha appena un punto in più rispetto ai castellani: “E’ l’ultima partita del girone d’andata e sappiamo che sarà un’altra battaglia. Visto che si tratta di uno scontro diretto, i punti in palio valgono doppio” conclude Grandoni.