Ssd Colonna calcio, De Luca: "Dobbiamo finire al meglio"

Colonna (Rm) – Non è stata per nulla un’annata semplice quella della Juniores provinciale della Ssd Colonna. Il gruppo di mister Massimo De Luca era partito per fare un altro tipo di campionato, ma poi il campo ha dato risposte altalenanti. Il tecnico, comunque, sapeva bene le difficoltà a cui andava incontro visto che in un’intervista a novembre aveva parlato della sua squadra come di un “cantiere aperto”. «Purtroppo le cose non sono andate come speravamo – spiega De Luca – Non nascondo che ci sono stati ragazzi che ci hanno deluso a livello comportamentale e non hanno portato a termine l’impegno, facendoci rimanere “corti” e obbligandoci a pescare dal gruppo della Juniores regionale C (la vecchia categoria Primavera, ndr). Per fortuna abbiamo trovato ragazzi disposti anche a fare talvolta la doppia partita nello stesso fine settimana, altrimenti sarebbe stata dura portare avanti la stagione. Inoltre siamo capitati in un girone che ha visto ben tre ritiri di squadre avversarie: non voglio accampare scusanti perché ci siamo meritati quello che abbiamo, però non è nemmeno semplice fare un campionato in cui ci si deve fermare spesso. Basti pensare che adesso ci mancano da giocare sei turni, ma scenderemo in campo quattro volte e tre di queste fuori casa proprio a causa dei ritiri che si sono verificati. Per tutti questi motivi non siamo riusciti a costruire quell’identità di squadra che è fondamentale per fare bene in queste categorie». Non tutto è stato negativo, comunque. «Qualche ragazzo di buona qualità si è visto e mi auguro che alcuni di loro possano anche far comodo alla prima squadra (che milita in Seconda categoria, ndr) nella prossima stagione. Ora dobbiamo cercare di chiudere al meglio e poi a fine anno si tireranno le somme» rimarca De Luca. Nell’ultimo turno i castellani hanno vinto sul campo del Lunghezza con un netto 6-0, mentre nel prossimo match la Juniores provinciale della Ssd Colonna ospiterà la Roma VIII. «Anche loro dal punto di vista dei risultati hanno avuto delle difficoltà, vedremo che partita ne uscirà. Nel finale di campionato ci troveremo a incrociare anche squadre come Tivoli e Olevano che hanno ambizioni e quindi bisognerà cercare di offrire una buona prestazione».