Ssd Colonna calcio, Bonafede e il derby: “Bel primo tempo, poi siamo calati alla distanza”

Colonna (Rm) – Il derby non ha avuto l’esito sperato, ma la Prima categoria del Colonna ha lanciato comunque segnali positivi. I ragazzi di mister Luca Esuperanzi hanno ceduto per 2-1 in casa al cospetto dell’Atletico Monteporzio nella prima giornata del nuovo campionato, ma non è stato tutto da buttare come sottolinea Massimiliano Bonafede: “Abbiamo fatto un bel primo tempo – dice il centrocampista classe 1992 – Siamo passati in vantaggio proprio con un mio gol, anche se la partita è stata equilibrata e anche gli avversari hanno avuto delle opportunità. Nella ripresa, probabilmente, siamo un po’ calati e l’Atletico Monteporzio ne ha approfittato per spingere, trovando il gol del pari e del sorpasso nel giro di un quarto d’ora circa. Nel finale, abbiamo sfiorato il gol del pari con Andrea Corrieri, ma alla fine il risultato non ci ha sorriso. Peccato”. Il centrocampista, che da cinque anni fa parte del club castellano, rimane fiducioso sulle prospettive della squadra: “Il gruppo è abbastanza simile a quello che si è piazzato al secondo posto in Seconda categoria lo scorso anno. E’ arrivato qualche elemento “over” che può farci comodo e una serie di “under” che ci possono dare una mano. Molti elementi dell’organico sono alla prima esperienza in questa categoria, ma rimango fiducioso che la squadra possa fare un buon campionato”. Per fissare obiettivi, in ogni caso, è ancora presto: “Credo che un’idea chiara sui reali valori del girone si avrà alla fine del girone d’andata – dice Bonafede – Comunque qualcosa si inizierà a capire già attorno alla decima giornata. Il nostro obiettivo? E’ quello di ottenere i punti utili per la salvezza nella maniera più veloce possibile e solo successivamente, nel caso, pensare ad altro”. La prima squadra del Colonna è attesa dalla delicata trasferta sul campo del Bellegra: “Domenica sarà un’altra gara complicata. Il Bellegra ha perso all’esordio sul campo di uno Sporting San Cesareo che molti indicano come possibile favorita del girone. In casa loro, poi, ci sarà da battagliare, ma noi ci faremo trovare pronti” chiosa Bonafede.