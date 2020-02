Ssd Colonna calcio, Basciani: “Oltre le previsioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Tra i gruppi del settore agonistico del calcio della Ssd Colonna ce n’è uno che si sta mettendo particolarmente in luce. Si tratta dell’Under 14 provinciale di mister Claudio Basciani che nell’ultimo turno di sabato scorso ha battuto con un netto 4-1 interno la Polisportiva Ciampino e si è issata al terzo posto in classifica assieme al Signia. “Siamo partiti bene – dice l’allenatore del Colonna – Già nel primo tempo abbiamo fatto valere la differente caratura tecnica rispetto agli avversari e abbiamo chiuso in vantaggio di tre reti. Nella ripresa abbiamo subito realizzato il quarto gol e a quel punto sono un po’ calati la concentrazione e i ritmi. Gli avversari hanno segnato il gol della bandiera, ma comunque abbiamo conquistato i tre punti che volevamo, tenendo il passo delle prime”. In realtà il gruppo di Basciani ha anche guadagnato tre punti sulla capolista Real Rocca di Papa caduta sul campo della Cc Roma. “La prima parte di stagione è stata superiore alle attese: all’inizio non sapevamo se avremmo raggiunto i numeri per formare il gruppo e invece col passare delle settimane la squadra è cresciuta e ha messo in mostra le sue qualità. Ci siamo tolti delle belle soddisfazioni come nelle partite col Signia (vinta 2-1, ndr) e con il Cc Roma, unici a violare quel campo. Abbiamo pure perso qualche punto per strada altrimenti ci saremmo trovati ancor più in alto, ma credo che l’obiettivo da seguire al momento sia quello di un piazzamento nei primi quattro posti. Questo è un girone insidioso, basti vedere il k.o. della capolista nell’ultimo turno: chi sbaglierà di meno arriverà davanti a tutti”. Nel prossimo turno l’Under 14 provinciale del Colonna dovrà fornire un’altra prova di maturità: “Andremo a Carpineto, sul campo di una Semprevisa che all’andata abbiamo battuto, ma che si dimostrò squadra spigolosa. Sul loro campo sarà ancora più complicato, ma mi aspetto dai ragazzi una prestazione autoritaria” conclude Basciani.