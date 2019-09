Ssd Colonna calcio, Esuperanzi: “Sarà un campionato duro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – La nuova Prima categoria del Colonna è entrata nella sua terza settimana di lavoro. I ragazzi del confermatissimo mister Luca Esuperanzi, che stanno sudando dallo scorso 26 agosto, hanno giocato la prima amichevole nel week-end appena messo alle spalle: netto 5-0 sul Poli (compagine di Seconda categoria) maturato grazie alla doppietta di Bocci e alle reti di Bonafede, Antonacci e Pompili. “Ho tratto indicazioni positive da questo primo test – spiega Esuperanzi – I ragazzi hanno messo davvero tanto impegno e hanno cercato di mettere in pratica alcune soluzioni tattiche nuove su cui abbiamo lavorato in questa prima parte di preparazione. Domenica scenderemo di nuovo in campo per un’altra amichevole casalinga contro il Setteville, formazione di Prima categoria: sarà sicuramente un test più probante e vedremo quali saranno le risposte del gruppo”. Rispetto al bellissimo secondo posto dell’anno passato in Seconda categoria (con conseguente ripescaggio), l’organico del Colonna è sicuramente cambiato. “Abbiamo inserito tanti giovani, visto che dobbiamo fare i conti con la regola degli “under” – rimarca Esuperanzi – Poi sono stati aggiunti anche alcuni elementi di esperienza come l’attaccante Alessio Casafina dal Rocca Priora, il difensore centrale Alessandro Sabelli dallo Sporting San Cesareo e il portiere Diego Contò, ex Casilina. Il campionato sarà duro perché inevitabilmente potrebbe pesare il salto di categoria, ma sono molto fiducioso perché questi ragazzi lavorano quotidianamente con costanza e attenzione. Il primo obiettivo dev’essere per forza quello della salvezza, poi cammin facendo vedremo se sarà possibile fare di più. D’altronde anche l’anno passato non partivamo certamente per stare ai vertici…”. In un primo periodo di preparazione molto positivo, vanno segnalati due problemi piuttosto seri. “Nella prima amichevole, il nostro Simone Corrieri ha rimediato un infortunio al ginocchio che sembra serio, mentre Ferroni sta recuperando da un problema al braccio che lo costringerà ancora per un po’ a stare lontano da gare ufficiali” conclude Esuperanzi.