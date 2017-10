Ssd Colonna (basket): si riparte da Promozione, Under 14 e mini basket

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – Fa parte della grande famiglia sportiva della Ssd Colonna ormai da tanto tempo. Il settore basket, come sempre affidato al responsabile Giuseppe Tufano, è ripartito anche quest’anno con l’intento di ripartire e proseguire la crescita iniziata lo scorso anno. Oltre al gruppo della prima squadra, che sarà allenato dal rientrante Flavio Barucca, il settore basket della Ssd Colonna conterà anche in questa stagione sul gruppo Under 14 di coach Tommaso Ranelletti. «Anche quest’anno abbiamo deciso di svolgere attività promozionale facendo disputare ai ragazzi un campionato Uisp, esattamente come accaduto nella passata stagione – spiega l’allenatore -. Il gruppo è rimasto all’incirca lo stesso: i pochi elementi che sono andati via sono stati rimpiazzati sia dal punto di vista numerico che qualitativo e quindi la squadra potrà fare sicuramente cose buone anche in questa stagione. In ogni caso il risultato del campo non è certo prioritario nell’ambito del lavoro che svolgiamo con questi ragazzi, ciò che conta di più è vederli migliorare dal punto di vista tecnico sia individualmente che come squadra». Nel progetto tecnico che la Ssd Colonna ha preparato per l’Under 14 c’è il futuro “salto” nei campionati federali. «Una scelta che probabilmente faremo nella prossima stagione quando crediamo che i ragazzi saranno pronti per affrontare quel tipo di torneo» conferma Ranelletti che sta allenando la squadra dallo scorso 19 settembre. «C’è tempo prima di affrontare le gare ufficiali che penso saranno programmate per la fine di novembre» osserva l’allenatore. Infine il club del neo presidente Simone Di Girolamo sta provando a ricreare un gruppo di mini basket: qualche adesione c’è già stata nel mese di settembre e l’interesse sembra crescente. «La Ssd Colonna è disponibile a riformare un gruppo di base e forse ci sarà la possibilità di farlo visto che le richieste non mancano» conclude Ranelletti.