Ssd Colonna (basket), l’Under 14 cede in gara 1 di semifinale contro Motta Camastra

Colonna (Rm) – L’Under 14 del settore basket della Ssd Colonna ha ceduto in gara1 della semifinale del campionato Uisp sul campo di Motta Camastra, tra l’altro club da tempo “amico” di quello castellano. I ragazzi di coach Peppe Tufano hanno ceduto per 45-32 al termine di una partita comunque ben giocata. «Va detto che avevamo di fronte un avversario che, nel girone della fase regolare, aveva ottenuto il primo posto facendo un filotto di vittorie. Tra l’altro, nel precedente incrocio lo scarto era stato superiore e stavolta i nostri ragazzi sono stati più a lungo in partita. Il break vero è arrivato nel terzo quarto e comunque, alla lunga, il Motta Camastra ha fatto la differenza con le rotazioni. Martedì prossimo avremo gara2 in casa e l’obiettivo è quello di fare una grande partita e portare la serie alla “bella”, da giocare sempre sul campo di Motta Camastra. La stagione di questi ragazzi, in ogni caso, è stata positiva e siamo soddisfatti dei loro miglioramenti». In attesa di capire come finirà l’avventura dell’Under 14, il settore basket della Ssd Colonna si prepara a vivere un grande pomeriggio di sport nella giornata di domenica prossima: al palazzetto polivalente di via Colle di Sant’Andrea si terrà un concentramento Uisp di minibasket a cui sono state invitate diverse società del territorio. Si parte alle ore 15 per un appuntamento che sicuramente riscuoterà parecchio interesse. Dai più piccoli ai più grandi per ricordare la bella vittoria della Promozione nel secondo match di Coppa Lazio contro il Don Bosco Cinecittà, piegato col punteggio di 79-68. Per i ragazzi di Barucca, che hanno un bilancio in perfetta parità nelle prime due partite di questa competizione (una sconfitta e una vittoria), il prossimo impegno è quello in programma domani sul campo della Valsugana.