Ssd Colonna (basket), Barucca traccia il bilancio della Promozione

Colonna (Rm) – Due partite alla fine della stagione regolare della prima squadra del settore basket della Ssd Colonna. I ragazzi della Promozione, allenati dal rientrante Flavio Barucca, giocheranno domenica contro i Castelli Romani secondi della classe e poi venerdì 16 marzo chiuderanno il loro cammino in casa contro il fanalino di coda Olimpia Valmontone prima di affrontare la seconda parte di stagione. Il coach del Colonna anticipa un po’ i tempi e traccia un piccolo bilancio del campionato fino a questo momento: «Questo girone ha due squadre che sono nettamente superiori rispetto alle altre, vale a dire Ferentino e Castelli Romani – rimarca Barucca – Poi c’è un gruppo di avversarie con cui non c’è troppa distanza e quindi speravamo di poter fare qualcosa in più, ma non è stata una stagione fortunata. Siamo stati bersagliati dagli infortuni e alcuni atleti hanno finito in anticipo l’annata: questo ha assottigliato la rosa e sicuramente ci ha creato qualche difficoltà». Nell’ultimo match il Colonna ha perso per 61-49 sul campo della Virtus Ariccia, in una sfida importante per la classifica. Per Barucca, comunque, è stato piacevole poter tornare a lavorare in un ambiente che conosce molto bene. «E’ stato il responsabile del settore basket Giuseppe Tufano a chiedermi di prendere in mano la prima squadra della Ssd Colonna. In precedenza avevo allenato solo nel settore giovanile e per me è stata la prima esperienza di questo tipo: ho ritrovato alcuni ragazzi della “vecchia” Under 19 di tre anni fa assieme ad alcuni “storici” senatori di questo gruppo. Alla fine qualche cosa l’abbiamo fatta, ma è altrettanto vero che avremmo sperato in qualcosa di più». La Promozione della Ssd Colonna cercherà di dare il massimo nelle prossime due partite e poi anche nella successiva seconda fase: le prime sei del girone si giocheranno i posti per volare in serie D, mentre le altre parteciperanno alla Coppa Lazio.