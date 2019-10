Ssd Colonna basket, Barucca vola basso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – E’ ripartito anche il settore basket della Ssd Colonna. La Promozione è stata affidata a Flavio Barucca che l’anno scorso già faceva parte dello staff tecnico del club castellano, allenando l’Under 15, e che già un paio di stagioni fa ha guidato la prima squadra. “La preparazione sta andando piuttosto bene – dice l’allenatore – Ci stiamo allenando da un mese e abbiamo circa altri trenta giorni prima dell’inizio delle gare ufficiali. La squadra è composta da alcuni elementi giovani e da altri più esperti, vediamo cosa riusciremo a fare”. L’allenatore è prudente nel parlare delle prospettive stagionali della Promozione del Colonna. “In questo momento non vogliamo fissare obiettivi di alcun tipo: vedremo cammin facendo che tipo di campionato possiamo fare e quale sarà il valore delle avversarie”. Oltre alla base del vecchio gruppo, però, la Promozione del Colonna potrà contare su diversi nuovi elementi provenienti dalla società Castelli Romani che ha militato in serie D nella passata stagione: “Sono certo che ci potranno dare un contributo importante – spiega Barucca – Hanno già un buon feeling col resto del gruppo, si sono integrati bene”. La squadra ha disputato un’amichevole la scorsa settimana contro la serie D del Palestrina: “Abbiamo giocato contro un avversario che milita in una categoria superiore e le cose sono andate abbastanza bene. Ora faremo qualche altro test per prepararci al meglio in vista del campionato”. Barucca non trova grandi differenze nel guidare una squadra di “grandi” piuttosto che un gruppo giovanile. “La cosa importante è riuscire a mantenere un gruppo corposo per tutta la stagione: a quel punto il lavoro di un tecnico parte già da una base rassicurante”. Il settore basket del Colonna, sempre coordinato dal responsabile Giuseppe Tufano, conta anche su un gruppo Under 16 e sul settore minibasket affidato a Tommaso Ranelletti.