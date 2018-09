Ss Torre Angela Acds, Polletta: "Il vero volto del gruppo tra due settimane"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Juniores regionale C del Torre Angela Acds ha disputato la sua prima amichevole stagionale. Lo ha fatto affrontando l’Atletico Zagarolo, squadra della categoria Juniores provinciale e dunque mediamente più esperta rispetto al gruppo capitolino composto da soli 2001. Mister Daniele Polletta commenta così il primo test pre-campionato: «Abbiamo giocato un buon primo tempo, anche se i ragazzi erano molto imballati e di fronte avevamo una squadra con una settimana in più di preparazione sulle gambe. Tra l’altro alcuni dei nostri giocatori si sono potuti allenare poco per via di alcuni impegni scolastici, ma la prima frazione ci ha visto costruire alcune buone opportunità da rete, realizzare un gol annullato per offside e subire gol per una disattenzione nell’unica vera occasione avversaria. Nella ripresa, invece, la nostra squadra è nettamente calata dal punto di vista atletico e gli avversari hanno preso il sopravvento imponendosi per 4-0. Ma guardiamo già al prossimo impegno che arriverà sabato alle 11 sul nostro campo contro la Juniores provinciale del La Rustica». Un altro avversario decisamente tosto e più esperto del gruppo di Polletta. «Ho preso appositamente degli incontri con squadre di spessore anche perché il nostro sarà un campionato di buon livello e bisogna farsi trovare pronti. Abbiamo affrontato il La Rustica nel torneo estivo organizzato proprio qui a Torre Angela: non ho grandi aspettative in vista di questa seconda amichevole perché la squadra continuerà a fare carichi di lavoro pesanti, inoltre mancheranno almeno un paio di elementi. Ma vedremo quali indicazioni usciranno da quest’altro test». Per Polletta «bisognerà tra un paio di settimane potremo vedere un Torre Angela che si avvicina a quello migliore anche perché in questi giorni potremmo completare l’organico con gli ultimi innesti. Ma c’è fiducia perché conosco le qualità di questi ragazzi e spero che possano dimostrarle in questa stagione».