Juventus Roma, cresce l'attesa: lo spot di Dazn ispirato a Rocky

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In vista del big match della 17esima giornata di Serie A TIM, Juventus - Roma, DAZN lancia uno spot per promuovere la partita, che verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming sabato 22 dicembre a partire dalle ore 20:30.

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, e Javier Pastore, fantasista della Roma, sono i due protagonisti che si sfidano sullo schermo e, simpaticamente, smorzano la tensione in vista della grande serata.

Il video si apre con uno spensierato Chiellini, comodamente seduto sul divano del salotto, e Pastore intento ad abbellire l’albero di Natale. Ma l’atmosfera delle feste ormai alle porte viene interrotta dall’imminente sfida calcistica. Ed ecco che comincia, a ritmo incalzante in stile “Rocky”, l’allenamento preparatorio dei due campioni.

Un climax ascendente fino all’urlo liberatorio di Pastore che rievoca quello storico di Sylvester Stallone, rivolto alla futura moglie, nella sua prima interpretazione del celebre film. Ma la citazione non viene colta e a sorprendere il giocatore giallorosso alla porta di casa non è la famosa “Adriana” bensì l’ex attaccante brasiliano Adriano che, con la simpatia e l’autoironia che lo contraddistinguono, esordisce con: “Sì, mi hai chiamato?” per concludere dando l’appuntamento ai tifosi su DAZN per seguire in diretta il grande match.

Uno spot fuori dagli schemi, dal sapore comico, quello della piattaforma di streaming che punta in questo modo a stravolgere le regole del “gioco” di comunicare, percepire e promuovere lo sport. E lo fa attraverso la produzione di contenuti originali, coinvolgendo proprio i protagonisti del mondo sportivo che ogni giorno regalano ai fan emozioni e divertimento.

Atalanta-Lazio probabili formazioni 17 dicembre 2018

„ Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS! “