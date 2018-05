Sporting San Cesareo: remuntada da sballo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

San Cesareo (Rm) – Non era il risultato sperato, ma alla fine è arrivato un punto preziosissimo per la Seconda categoria dello Sporting San Cesareo. Il pazzo 3-3 interno col Pro Appio è utilissimo al gruppo del direttore sportivo Stefano Roma e di mister Gabriele Pulina che ora è terzo da solo con una sola giornata da giocare. «Col Pro Appio abbiamo giocato un primo tempo non brillante, ma anche parecchio sfortunato e siamo andati all’intervallo addirittura sotto di tre reti, risultato indubbiamente esagerato per i nostri demeriti – dice il centrocampista classe 1996 Davide Iacobini, al suo secondo anno con questa maglia – A quel punto, però, è uscita fuori una grandissima reazione: la squadra ha giocato senza nessuna pressione mentale e con tanta voglia di recuperare il risultato: il gol di Ponzo e quello di Savina hanno avviato la rimonta che poi è stata completata dal sigillo di Mattia. Un punto alla fine preziosissimo considerando il k.o. interno del Marino contro il Terzo Municipio che ci lascia al terzo posto solitario». Il giovane centrocampista, che ha dovuto saltare una grossa fetta di stagione a causa di un brutto infortunio alla clavicola, è rientrato in gruppo da circa un mese e ora può dare il contributo allo Sporting San Cesareo. «La volata per il terzo posto? Credo che, se arrivasse, dovrebbe essere considerato un traguardo minimo – rimarca Iacobini – Questa squadra aveva le potenzialità per fare meglio, ma ora bisogna assolutamente mantenere questo piazzamento». Che potrebbe consentire alla formazione casilina di godere di un ripescaggio in Prima categoria. «Nell’ultimo turno di campionato faremo visita alla Virtus Ariccia, ultima della classe con appena due punti. Se sottovalutassimo l’avversario, però, faremmo un grandissimo errore: dobbiamo giocare con la massima concentrazione, consapevoli che bisogna assolutamente vincere. Questo è un campionato molto equilibrato in cui si sono verificati diversi risultati sorprendenti e quindi non bisogna abbassare la guardia» conclude Iacobini.