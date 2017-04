Derby Roma-Lazio, Spalletti: "Siamo convinti di potere passare il turno"

"Siamo convinti di avere l'opportunità di passare il turno". Luciano Spalletti lancia la sfida alla Lazio per il derby di Coppa Italia: "C'è poco da fare. Loro sono in vantaggio dopo l'andata e mi immagino che faranno una partita come gli è più congeniale, sarà possibile trovare una difesa chiusa".

"Il momento in cui perdiamo palla sarà fondamentale per evitare le ripartenze. Non sarà facile perché sono le qualità dei nostri avversari. Andiamo la forza e la struttura mentale di poter forzare questa partita", sottolinea il tecnico che poi aggiunge: "Il mio futuro? Dopo la partita di domani se ne potrà parlare. Il derby diventa fondamentale, e i 'miei' giocatori lo sanno bene. Per noi è una linea importante che può determinare molto. Possiamo mettere la ciliegina su una torta costruita benissimo, su una torta gustosissima".

"Dopo il pari tra Napoli e Juve viene fuori che la Roma in campionato ha fatto più punti di tutti nel girone di ritorno, è un dato di fatto - aggiunge -. La partita di domani è la ciliegina sulla torta ma, sia noi che i nostri avversari, ci siamo costruiti la possibilità di un futuro importantissimo, per cui non finisce lì", ha quindi concluso Spalletti.