Spal-Roma, probabili formazioni: turn over in vista della Champions

La Roma affronta la Spal nell'anticipo della 34^ giornata. In vista dell'andata di Champions League ricco turnover per i giallorossi che lunedì si alleneranno a Trigoria per poi partire lunedì alla volta di Anfield. A Ferrara, tuttavia, si gioca una gara importante, il cui risultato potrebbe dire molto nell'economia della classifica delle due squadre.

Le ultime dai campi di Spal-Roma

Di Francesco potrebbe risparmiare diversi titolari in vista della Champions: in difesa dentro dal 1' Peres, Juan Jesus al posto di Fazio e uno tra Silva e Luca Pellegrini al posto dell'affaticato Kolarov, neanche convocato. In attacco Dzeko è favorito su Schick, ballottaggio Florenzi-Gerson sulla destra. A centrocampo si candidano Lorenzo Pellegrini, Gonalons e Strootman. Pienamente a disposizione Perotti.

Semplici, invece, sembra intenzionato a riproporre buona parte dell'undici che ha pareggiato contro il Chievo. A centrocampo pronto a tornare Schiattarella, mentre in attacco con Antenucci dovrebbe esserci Paloschi anche se Floccari sta scalando posizioni nelle preferenze del tecnico fiorentino.

Le probabili formazioni di Spal-Roma

Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Mattiello; Antenucci, Paloschi.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Jonathan Silva; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Under, Schick, Perotti.