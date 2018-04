Il Natale di Roma è Schick: l'attaccante si sblocca e la Spal va ko

La Roma vince 3 a 0 contro la Spal nell'anticipo della 34^ giornata di Serie A. Al Paolo Mazza la partita è divertente ma bloccata. A rompere il ghiaccio l'autorete di Francesco Vicari dopo 33 minuti. Nella ripresa Radja Nainggolan raddoppia il punteggio e Patrik Schick chiude i giochi.

Sotto il sole di Ferrara si gioca a buoni ritmi. Al 9' la prima chance è per Silva. L'argentino calcia molto basso una punizione, Meret blocca in qualche modo. Passano tre minuti e la Spal chiede un rigore dopo uno scontro tra Fazio e Antenucci in area. Episodio dubbio. Al 21' El Shaarawy si mette in proprio e sfiora il gol, con Felipe determinante nell'occasione.

I giallorossi insistono. Al 31' Pellegrini calcia alle stelle. Passano 100 secondi e gli ospiti passano. Azione coinvolgente con Pallegrini che crossa e pesca Strootman, Vicari arriva prima di tutti e fa autogol. E' 1 a 0. La Roma insiste e Meret è bravissimo a dire di no al dinamico Pellegrini e allo sciupone El Shaarawy.

La Roma domani e al 52' raddoppia. Pallone scodellato in area, la difesa della Spal allontana e palla che arriva a Nainggolan: il belga si coordina e calcia, diagonale che beffa Meret. E proprio il portiere emiliano, poco dopo, è bravo a dire ancora di no ad El Shaarawy. Prima, però, era stato Alisson a chiudere la porta a Paloschi.

Al 60' il 3 a 0 con la firma di Schick. Scambio corto tra Nainggolan e Pellegrini, il numero 7 si inventa un cross tagliato per il numero 14. Colpo di testa e primo gol in campionato da romanista per l'ex Samp. E allora nel finale c'è spazio anche per Perotti, Gerson e Under. Tre punti importanti in chiave Champions League.

Il tabellino di Spal-Roma

Spal (3-5-2): Meret 7 (80' Gomis sv); Vicari 4 (39' Grassi 6), Felipe 5,5, Thiago Cionek 5,5; Lazzari 6, Kurtic 6, Everton Luiz 5,5, Schiattarella 5,5 (46' Simic 6), Mattiello 6; Antenucci 6, Paloschi 5,5. Panchina: Marchegiani, Konate, Simic, Salamon, Dramè, Vitale, Viviani, Schiavon, Bonazzoli, Floccari. Allenatore: Semplici.

Roma (4-3-2-1): Alisson 6,5; Peres 6, Fazio 6, Manolas 6,5, Silva 6; Pellegrini 6,5 (77' Gerson sv), Gonalons 6, Strootman 6,5 (67' Under 6); Nainggolan 7 (74' Perotti sv), El Shaarawy 6,5; Schick 7. Panchina: Skorupski, Pellegrini Luca, Juan Jesus, Capradossi, Florenzi, De Rossi, Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Marcatori: aut. Vicari (R), Nainggolan (R), Schick (R)

Ammoniti: Vicari (S), Strootman (R), Everton (S), Schiattarella (S)