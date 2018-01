Immobilandia: poker di Ciro il grande e la Lazio batte la Spal

La Lazio vince 5 a 2 contro la Spal, nella prima giornata di ritorno di Serie A. L'avvio è super con i gol di Luis Alberto e Mirko Antenucci su rigore. Ci pensa poi Ciro Immobile a riportare avanti i biancocelesti con una doppietta. Gli spallini non mollano e Antenucci riapre ancora i giochi, ma Immobile è super e segna ancora e ancora.

I padroni di casa partono forte ma dopo 5 minuti sono gli ospiti a passare con una perla di Luis Alberto. Il numero 18 raccoglie un cross di Lukaku, respinto, manda al bar Viviani e Felipe, e fredda Gomis: è 1 a 0 Lazio. Passano 60 secondi e la Spal si gudagna un rigore per un contatto tra Grassi e Basta. Da dischetto va Antenucci che batte Strakosha. E' 1 a 1 dopo 7 minuti.

Al 18' la Lazio va di nuovo avanti. Iniziativa di Lukaku, magia di Luis Alberto che imbecca Immobile: sinistro preciso e Gomis battuto. E' 2 a 1. Al 23' la Lazio sfiora il terzo gol. Fisicità devastante di Lukaku che recupera palla e serve in orizzontale Parolo: il destro in diagonale del centrocampista termina a lato non di molto. Il 3 a 1 arriva però al 25'.

Milinkovic imbecca per il solito Immobile che tocca col destro e batte ancora Gomis. Partita chiusa? Macché. Al 31' cross dalla destra di Lazzari, Wallace rinvia corto di testa, Antenucci controlla e tira battendo imparabilmente Strakosha. E' 3 a 2. La Spal ci crede e con Paloschi e ancora Antenucci sfiora il clamoroso pari.

A rimettere le cose in ordine, tuttavia, ci pensa ancora il solito Immobile. Cross da destra di Basta, colpo di testa del bomber della Lazio a battere Gomis, tripletta in 20 minuti Spal-Lazio 2 a 4 prima dell'intervallo. La ripresa si apre come si era chiusa, ancora con il gol di Immobile che batte ancora la difesa della Spal per il 5 a 2.

Inzaghi allora ne approfitta inserendo Luiz Felipe e Anderson. Le emozioni, però, non finiscono. Viviani su punizione colpisce un palo, e Strakosha poi evita il peggio. La partita, tuttavia, non ha molto altro da dire.

Il tabellino di Spal-Lazio

Spal (3-5-2): Gomis 5; Salamon 4 (46' Rizzo 6), Vicari 4, Felipe 4; Lazzari 6,5, Schiattarella 5,5, Viviani 5,5 (74' Costa 6), Grassi 5,5, Mattiello 6; Paloschi 6, Antenucci 7. Panchina: Meret, Oikonomou, Schiavon, Vitale, Bonazzoli, Floccari. Allenatore: Semplici.

Lazio (3-5-2): Strakosha 6,5; Wallace 5, De Vrij 6, Radu 6 (55' Luiz Felipe 6); Basta 6, Parolo 6, Leiva 6,5 (76' Lulic sv), Milinkovic 6,5 (55' Felipe Anderson 6), Lukaku 6,5; Luis Alberto 7,5; Immobile 10. Panchina: Vargic, Bastos, Patric, Murgia, Nani. Allenatore: Inzaghi.

Marcatori: Luis Alberto (L), 2 Antenucci (S), 4 Immobile (L)

Ammoniti: Mattiello (S), Radu (L), Milinkovic (L), Luiz Felipe (L), Vicari (S)