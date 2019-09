Spal-Lazio 2-1 | Immobile illude: Kurtic al 92' stende i biancocelesti

La Lazio perde 2 a 1, a Ferrara, subendo al 92' il gol dell'ex Atalanta Jasmin Kurtic. Dopo la rete di Ciro Immobile, nel primo tempo, i padroni di casa hanno reagito pareggiando con Andrea Petagna e poi ribaltando il risultato nel finale. La squadra di Simone Inzaghi dopo aver vinto la prima partita e pareggiato il derby perde così la prima gara in campionato.

La classifica vede la Lazio restare ferma a 4 punti, prima vittoria in stagione per la squadra di Semplici a 3 punti. Lazio subito avanti, al 10' il primo acuto è di Caicedo, l'ecuadoregno lascia esplodere un sinistro che scheggia il palo a Berisha battuto. Al 16', dopo il ricorso al Var, l'arbitro Calvarese assegna un rigore alla Lazio per un fallo di mano di Tomovic. Sul dischetto si presenta Immobile che non sbaglia spiazzando Berisha.

Insiste la formazione di Inzaghi, Radu prova la conclusione da lontano ma non inquadra la porta. Al 27' la prima palla gol dei padroni di casa, su cross dalla destra Kurtic svetta di testa ma la conclusione sorvola la traversa. Al 34' pericolo per la retroguardia estense, una leggerezza di Reca innesca il tiro di Parolo deviato in angolo. Due minuti più tardi un errore in disimpegno della squadra di Semplici attiva Luis Alberto che si porta al limite ma si fa respingere la conclusione di pugno da Berisha. Insistono i capitolini: azione di Immobile che va sul fondo e serve al centro l'accorrente Caicedo, il tiro è di poco a lato.

A inizio ripresa cambio tra le file biancocelesti, esce Patric ed entra Vavro. Per la Spal azione personale di Cionek che penetra in area ma una volta chiuso da un difensore è costretto a concludere sul primo palo con Strakosha che fa buona guardia. Al 60' ci prova la Spal con un sinistro di Kurtic potente respinto di pugni da Strakosha.

Semplici getta nella mischia il brasiliano Strefezza. Al 63' il pari della Spal, su azione scaturita da corner torre di Tomovic per Petagna che nel cuore dell'area addomestica il pallone e con una mezza rovesciata trova il pari. Tutto da rifare per la Lazio quando mancano 25 minuti dal 90'. Inzaghi getta nella mischia Milinkovic-Savic al posto di Leiva, fuori Caicedo per Correa.

Al 79' mani tra i capelli per Kurtic, il centrocampista sloveno di testa spreca una ghiotta occasione per portare in vantaggio la Spal. Due minuti più tardi occasione su punizione dal limite per Luis Alberto, la palla a giro è appena fuori. Al secondo minuto di recupero la Spal mette la freccia, su una prima conclusione di Strefezza murata dalla difesa, arriva Kurtic che con freddezza di piatto destro infila Strakosha per il 2-1. Di Francesco ha l'occasione del 3-1 ma spreca. Dopo 6 minuti di recupero esplode la gioia del popolo della Spal per i primi 3 punti stagionali della squadra di Semplici.