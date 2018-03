La spadista Francesca Quondamcarlo conquista il Bronzo a Caorle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Fantastico bronzo per Francesca Quondamcarlo nella 2a prova nazionale assoluti di Caorle! La spadista delle Fiamme Azzurre si è arresa in semifinale all'azzurra Fiamingo, già medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro e poi vincitrice della competizione. Ottimo risultato anche per Susan Maria Sica, eliminata per una sola stoccata e dopo una bella rimonta dalla spadista della nazionale assoluta Mara Navarria. Le due spadiste si qualificano direttamente ai campionati Italiani Assoluti con gli sciabolatori delle Fiamme Oro Stefano Scepi e Sofia Ciaraglia e con Camilla Schina. Una parte di atleti sarà selezionata tramite le fasi della Coppa Italia regionale e nazionale. L'appuntamento più importante della stagione si avvicina!