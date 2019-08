Festa a sorpresa a Roma per Sinisa Mihajlovic, dimesso dall'ospedale di Bologna

Festa a sorpresa in famiglia a Roma per il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Il 50enne allenatore serbo, è stato accolto a casa sua a Roma dal calore ha ricevuto a Roma l'abbraccio della sua famiglia. L'allenatore che ha ricevuto una grande accoglienza dal pubblico del Dall'Ara per la presenza in panchina nella vittoriosa gara contro la Spal, era stato dimesso lo scorso mercoledì dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove sta curando una leucemia, ed è arrivato a Roma per alcuni giorni di riposo prima del secondo ciclo di chemioterapia.

L'accoglienza a sorpresa è stata condivisa su Instagram dalla moglie Arianna Rapaccioni. "SORPRESAAAA! Bentornato a casa papa'", le parole scritte sul social dalla signora Mihajlovic a corredo di una foto che ritrae il mister rossoblu vestito con una maglietta bianca, un pantaloncino corto e l'ormai immancabile cappellino. Pubblicato anche un video dei 'festeggiamenti', in una casa resa ancora più allegra da palloncini colorati e foto della famiglia.