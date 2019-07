Problemi di salute per Sinisa Mihajlovic: mondo del calcio in ansia per l'ex Roma e Lazio

Ore d'ansia per Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna, costretto a fermarsi per problemi di salute. Il serbo spiegherà tutto nel pomeriggio, in una conferenza stampa che si terrà alle 16.30 ma per un po' di tempo non potrà allenare e dovrà sottoporsi a una terapia d'urto.

Giovedì il Bologna aveva fatto sapere che Mihajlovic aveva preferito non viaggiare con la squadra per qualche linea di febbre. Poi però le notizie, brutte, sono arrivate una dopo l'altra: prima Sinisa avrebbe dovuto raggiungere il ritiro dopo 24 ore, poi si è fermato ancora, perché doveva sottoporsi a indagini cliniche.



Non è ancora chiaro il tipo di problema, né per quanto tempo Mihajlovic dovrà fermarsi. I tifosi di Roma e Lazio, squadre con cui Sinisa ha militato, hanno riempito i social di messaggio di sostegno.

Dopo questa battaglia ti aspettiamo tutti sulla panchina della #Lazio pic.twitter.com/A06k2BT6mB — Fronte Anticapitalista🇻🇪 (@verso_il_fronte) 13 luglio 2019

#Mihajlovic #sinisa ha la forza da guerriero, sempre a testa alta ha sbandierato la sua appartenenza alla Lazio senza se e senza ma. Non si è mai nascosto, affronterà questa esperienza con il carattere e la grinta che lo contraddistingue. Vincerà anche qui con un gol su punizione — Osvaldo Loccia (@Oswald18593856) 13 luglio 2019

Ricordo con piacere quella tripletta su punizione ai tempi della Lazio e un po' meno le parole sulla Juve. Ma di fronte a queste cose bisogna fare un passo indietro e sperare che vada tutto per il meglio. Non mollare Sinisa. #Mihajlovic #ForzaSinisa — Lino Basso ❼⚪️⚫️ (@LinuxVanBassen) 13 luglio 2019

Una notizia orribile. #ForzaSinisa affronta la malattia come un calcio di punizione. Tira e segna. Il popolo #Laziale è con Te! #Mihajlovic ❤️⚪️🔵🦅 pic.twitter.com/Sja83jC5du — 100%Lazio (@100Lazio) 13 luglio 2019

L’augurio di una pronta guarigione per #Mihajlovic, guida del #Bologna e soprattutto un pezzo di storia importante del #calcio italiano e della #Lazio! Forza Sinisa, ti rivogliamo presto sui campi da calcio 💪🏻#BolognaFc #SSLazio #SerieA — Andrea Rapisarda (@MrHunter_45) 13 luglio 2019