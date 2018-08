Simona Quadarella orgoglio romano: un oro agli Europei di nuoto per la 19enne di Ottavia

Oro agli Europei di nuoto di Glasgow per l'Italia. E un po', a dire il vero, anche per Roma. E' l'azzurra, 19enne romana, Simona Quadarella ha portare a casa il posto più alto sul podio negli 800 stile libero, stabilendo anche il primato italiano con il tempo di 8'16"35: il precedente, di Alessia Filippi (8'17"21) resisteva dal 2009.

Alle spalle della romana, l'ungherese Ajna Kesely (8'21"91) e la russa Anna Egorova (8'24"61). "Per me questo oro vuol dire tanto - ha dichiarato la campionessa - la mia prima medaglia d'oro è importante. Questa medaglia me l'aspettavo di più rispetto a quella dei Mondiali ma sono troppo contenta. Sono nel posto giusto al momento giusto, ho colto la mia occasione ma ora ho altre gare. Ci sono i 1500 che sono la mia gara e anche i 400. Chi mi ferma più? Per ora nessuno".

L'anno scorso, di questi tempi, festeggiava un bronzo ai mondiali nei 1500 stile libero, orgoglio della borgata Ottavia dove è cresciuta. E se oggi fa parte del circolo canottieri Aniene, dai 7 ai 12 anni ha mosso braccia e gambe in via Giuseppe Mazzatinti, alla piscina Delta, che si trova all’interno di una struttura comunale. La stessa dove la sindaca Raggi, impegni permettendo, si concede qualche vasca.