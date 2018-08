Show di Martin Marcellusi al 4° Trofeo Bar Scacco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Doppio brindisi per Martin Marcellusi nel 4° Trofeo Bar Scacco – 4° Memorial Francesco Coratti ed Ezio Santaroni, andato in scena domenica 29 luglio. L’atleta in forza a Il Pirata Z’Niper World Bike si è imposto da favorito sulle strade di Borgata Finocchio, alle porte di Roma, conquistando anche il titolo di campione regionale Juniores.

Pronostico rispettato dunque in una gara resa selettiva soprattutto dalle alte temperature e caratterizzata nell’ultimo giro da uno spettacolare assolo da parte del vincitore. Il gran caldo che ha attanagliato il quadrante est di Roma, dove si sono dipanati i 109 km di gara, non ha certo spaventato gli atleti presenti al via, come testimoniato dalla notevole media finale di 41,2 km/h. Gli attacchi si sono susseguiti sin dalla prima delle sei tornate pianeggianti inaugurali, con il gruppo che, grazie soprattutto al lavoro degli atleti de Il Pirata Z’Niper World Bike, ha tuttavia fatto sempre buona guardia.

La corsa è letteralmente esplosa nel settimo ed ultimo giro, per merito di uno scatenato Martin Marcellusi. Il corridore romano ha dapprima selezionato un quartetto comprendente anche il compagno di casacca Mauro Giustino, il campione regionale uscente Luca Roberti (Team Franco Ballerini) ed il campano Emanuel Quaranta (Progetto Ciclismo Sorrentino), per poi fare il vuoto sulle rampe più dure della salita di Monte Porzio Catone. Gli ultimi 20 km sono stati una sorta di passerella per Marcellusi, che ha tagliato il traguardo con quasi 2 minuti di vantaggio su Giustino e Roberti. Oltre al trionfo di Marcellusi c’è da registrare anche il successo organizzativo dell’ASD Team Coratti – Pronilab, certificato dall’ottima risposta di pubblico lungo il percorso di gara e dalla partecipazione di tutto il meglio del movimento laziale di categoria.

La storica società romana, tramite il capillare impegno del presidente Simone Coratti, è riuscita anche quest’anno a dare vita ad una manifestazione ciclistica di livello, impreziosita ance dall’abbinamento con il campionato regionale di categoria, regalando agli appassionati una domenica all’insegna del pedale e dello sport sul territorio della capitale.