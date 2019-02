La Roma sbarca all'Eur: ecco la nuova sede di viale Tolstoj

L'Eur è un po' più giallorosso. La Roma ha infatti inaugurato ieri la propria nuova sede amministrativa che passa da Trigoria a viale Tolstoj, nel cure dell'Eur. L'evento si è tenuto alla presenza di Monsignor Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e della sindaca di Roma Virginia Raggi.

Poco più di 30 anni dopo l’abbandono degli uffici in via del Circo Massimo e il trasferimento di tutte le attività al centro tecnico Fulvio Bernardini, la società giallorossa torna ad avere una sede per gli uffici dirigenziali e amministrativi diversa da quella dedicata alla parte sportiva.

Spiega la società giallorossa: "L’approdo all’Eur rafforza una volta di più il legame indissolubile tra Roma e la squadra che ne porta i colori, il nome e il simbolo. In questo quartiere sono state scritte pagine importanti della storia giallorossa, al campo delle Tre Fontane che recentemente è tornato a ospitare le partite della Primavera e della Squadra Femminile". "Ringrazio le istituzioni che ci hanno onorato con la loro presenza", ha dichiarato il vicepresidente esecutivo Mauro Baldissoni. "Con questa nuova sede siamo riusciti a rientrare nel tessuto connettivo di Roma, perché la nostra Società vuole essere sempre più parte di questa Città".

Il CEO del Club Guido Fienga ha aggiunto: "Il nostro non è solo un progetto sportivo, stiamo parlando della Roma: una Società con un nuovo quartier generale, che sarà importante per continuare a crescere a livello imprenditoriale e commerciale".

A viale Tolstoj anche il Premier Giuseppe Conte: "Devo confessarlo, sono un grande tifoso della Roma: la mia passione è nota. Da Presidente del Consiglio dei Ministri mi è facile porgere una testimonianza dell’attenzione del Governo verso una realtà imprenditoriale importante come quella della Roma. Come Governo seguiamo molto attentamente il progetto dello Stadio della Roma e come cittadino mi auguro che questo investimento possa vedere l’apertura dei cantieri. Nel 2019 ben vengano investimenti significativi come questo. È una realtà molto importante per l’intera Città".

Durante l’evento, ha preso la parola la sindaca Virginia Raggi: "Questa è una serata molto importante, perché rappresenta un ulteriore passo avanti: la Roma è molto di più di una squadra di calcio, è un progetto imprenditoriale importante. Le istituzioni sono qui per testimoniare la loro vicinanza a tutti coloro che scommettono su una riuscita di un progetto e ce la fanno. Sappiamo che spesso la burocrazia va più lenta degli imprenditori e per questo stiamo cercando di velocizzare ancora di più la macchina amministrativa per essere un valido supporto. Noi ci siamo e vi facciamo un in bocca al lupo per questa nuova avventura".