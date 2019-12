Scimmie come testimonial contro il razzismo, la Roma: "Serie A così sbaglia i modi"

Tre scimmie per simboleggiare la lotta al razzismo nel calcio italiano. Un'opera dell'apprezzato artista Simone Fugazzotto è stata commissionata tempo fa dalla Lega Serie A per sottolineare una battaglia che il calcio italiano sta evidentemente perdendo.

La scelta di utilizzare i lavori di Fugazzotto ha però subito scatenato reazioni dopo che le foto sono circolate sui social: scegliere di lanciare un messaggio antirazzista utilizzando come simbolo la scimmia non è la migliore idea del mondo.

Un parere condiviso anche dalla Roma che ha così twettato: "L'As Roma è molto sorpresa nel vedere sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo".