Schick ci crede: "La Roma è da Scudetto, che coppia con Dzeko"

Patrik Schick, scalpita, vuole dare il suo contributo alla Roma ed è convinto che la i giallorossi possano puntare al titolo. Il giocatore ceco, intervistato da Sky Sport24, punta in alto nonostante i due pareggi consecutivi in trasferta con Genoa e Chievo: "Siamo sempre in una posizione di classifica che ci permette di pensare allo Scudetto".

Sabato, contro il Cagliari, potrebbe toccare a lui. "Sono un attaccate e penso fare gol, quando gioco voglio segnare, questo è il mio obiettivo - sottolinea -. Essere il giocatore più pagato nella storia della Roma non mi pesa, anzi è al 100% una grande motivazione per me, farò tutto il possibile per non deludere nessuno".

Schick rivela poi di aver legato in particolar modo con Dzeko: "Il feeling in campo va bene. Potenzialmente forse possiamo formare la coppia di attaccanti più forte della Serie A".