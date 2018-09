Roma: infortunio per Schick, l'attaccante si ferma in nazionale

La Roma è con le dita incrociate per Patrik Schick. L'attaccante si è infortunato con la Repubblica Ceca ed Eusebio Di Francesco si augura non si tratti di nulla di grave anche perché sono ben 7 le partite in programma nel giro di meno di un mese.

"Non credo che Patrik giocherà contro la Russia, vedremo", ha detto il Ct della Repubblica Ceca, Karel Jarolìm, dopo lo stop al'inguine avvenuto in allenamento del numero 14 della Roma. L'attaccante, nell'ultimo periodo, sembrava essere risalito nelle gerarchie della Roma. Mercoledì gli esami.