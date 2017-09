Roma, Schick fa ancora crack: nuovo stop per l'attaccante

Continuano i problemi per Patrik Schick. L'attaccante non sarà convocato per il Benevento a causa di un risentimento al flessore. Un problema non da poco, perché sarà sottoposto agli esami strumentali.

In ogni caso, Schick difficilmente sarebbe stato titolare, ma più probabilmente sarebbe entrato ancora a partita in corso. Ora il slitta il suo pieno recupero al 100%, era già alla ricerca della forma migliore e dovrà lavorare ancora. Contro il Benevento dovrebbe giocare ancora Dzeko.

Anche Nainggolan ha dei piccoli problemi muscolari e dovrebbe riposare. Probabile che parta con la squadra, ma difficilmente sarà in campo.