Roma: per Schick altri 15 giorni di stop

Patrick Schick dovrà stare fermo almeno altre due settimane. È questo il tempo di recupero necessario dall'infortunio muscolare al retto femorale subito dall'attaccante ceco in allenamento.

Gli esami, ha comunicato la Roma, hanno messo "in evidenza una quota di edema post/distrattivo nel terzo prossimale della giunzione mio/tendinea del muscolo". L'atleta, che contro il Verona ha fatto il suo esordio in giallorosso in una partita ufficiale, "proseguirà il percorso riabilitativo impostato con prognosi ad oggi di 15 giorni".