Sassuolo-Roma: probabili formazioni, ballottaggio Pastore-Zaniolo

La Roma affronta il Sassuolo nel match della 37^ giornata di Serie A. Ranieri, che lascerà il club, è intenzionato a schierare dal primo minuto De Rossi, alla penultima partita con la maglia giallorossa. I capitolini, che devono vincere e sperare in una sconfitta dell'Atalanta contro la Juventus, affrontano i ragazzi di De Zerbi ormai salvi. Una partita sulla carta scritta insomma.

Ranieri potrebbe passare al 4-2-3-1 e rilanciare Pastore. L'argentino è in ballottaggio con Zaniolo per completare insieme a Kluivert ed El Shaarawy il trio alle spalle di Dzeko. In difesa Florenzi e Kolarov saranno i terzini, mentre Fazio farà coppia con Marcano, dopo la distorsione alla caviglia accusata da Manolas alla vigilia.

Tra i neroverdi è recuperato Berardi dall'influenza, guiderà l'attacco che potrebbe essere completato da Boga e Babacar, quest'ultimo incalzato da Matri e Djuricic. Emergenza a centrocampo per le assenze dello squalificato Bourabia e dell'infortunato Sensi, ritroveranno posto Duncan e Locatelli dall'inizio.

Segui live e in esclusiva Sassuolo-Roma su Dazn

Il primo mese è gratis

Le formazioni di Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Marcano, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Kluivert, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.